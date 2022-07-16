Российские военнослужащие доставили 10 т гуманитарной помощи в Лисичанск

Минобороны РФ 16 июля показало видео доставки военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО) 10 т гуманитарной помощи в город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР).

Российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь жителям всех поселений, которые освободили от украинских неонацистов. Гуманитарные колонны формируются и отправляются незамедлительно, что позволяет избежать продовольственного коллапса.

В состав наборов, которые раздали местным жителям, входит всё самое необходимое — крупы, макароны, масло, чай, консервы, сахар, сладости для детей и памперсы.

«Сегодня российские военнослужащие привезли гуманитарную помощь в город Лисичанск. Здесь люди очень нуждаются в помощи, и, как мы узнали от них, люди по несколько месяцев, особенно пенсионеры, не получают пенсию. Мы постарались сделать для них продуктовые пакеты примерно по 10 кг и привезти средства гигиены, детские подарки и так далее. Всего около 10 тонн. Судя реакцию людей мы сделали все правильно», — пояснил помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Роман.

Жители города с благодарностью принимают помощь и особенно отмечают готовность российских военных максимально помочь жителям вернуться к нормальной жизни.

«Сегодня нам мальчики привезли продукты, мы получаем. Спасибо вам. Нам сказали, берите сколько хотите, масло, продукты, на семью, на подвал, пожалуйста, берите, кушайте», — рассказала жительница Лисичанска Анна.

«Спасибо российским военнослужащим за помощь, оказываемую людям. Сейчас хоть на рынки начали хоть что-то завозить, а до этого с продуктами проблема была. И уже достаточно долго была эта проблема. По сравнению с тем, что было, сейчас можно сказать у нас тишина. Люди хоть уже с подвалов повылезали», — поделился один из местных жителей Антон.

14 июля Минобороны рассказало о доставке 100 т гуманитарного груза в освобожденные от украинских националистов районы Харьковской области. Грузовики привезли мясные и рыбные консервы, масло, соль, сахар, макароны, муку и другие продукты, а также медикаменты и вещи для детей. В первую очередь помощь получили местные медицинские учреждения.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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