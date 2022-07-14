Минобороны доставило 100 т гуманитарной помощи в Харьковскую область

Минобороны России 14 июля представило видео доставки 100 т гуманитарной помощи в освобожденные населенные пункты Харьковской области.

Колонны с гуманитарной помощью, которую собирают со всей России, жителям региона прибывают еженедельно. Грузовики привозят мясные и рыбные консервы, масло, соль, сахар, макароны, другие продукты. Наименования могут меняться раз от раза, в зависимости от потребностей населения. Однако неизменно более трети всех поставок занимает мука, которая остается самым востребованным продуктом. Из привезенной муки на месте печется хлеб.

Первыми в очереди на получение продуктов остаются местные больницы. Сами работники признаются, что раньше не могли и мечтать о таком разнообразии и количестве запасов еды. Украинские власти не обеспечивали и половину нормы питания больных, после освобождения же всё стало иначе.

«У нас сейчас ассортимент продуктов очень широкий. Гораздо больше и лучше. Потому что был перечень очень ограничен. Сейчас у нас ассортимент круп всевозможный, который только может быть. Поэтому больные все довольны. И у нас увеличились нормы. <…> У нас появилась гречка, у нас ее не было больным каждый день, у нас она была только на 9-й стол и на диету. Сейчас у нас появились пшено, спагетти. У нас никогда его вообще не было даже, сейчас у нас спагетти, тушенка…» — рассказала российским журналистам шеф-повар больницы Светлана.

Помимо продуктов людям также доставляют игрушки и памперсы для детей, канцелярские принадлежности и книги для школьников, а также разнообразные медикаменты: витамины, несложные обезболивающие, антибиотики, препараты от простуды. Также здесь есть и специфичные препараты для людей с заболеваниями щитовидной железы и для диабетиков.

Часть лекарств попадает сразу в местные медицинские учреждения, оставшиеся же распределяют российские военные врачи. Они же оказывают жителям необходимую помощь в развернутых полевых госпиталях.

«Полевой госпиталь развернут здесь на базе помещения, приспособленного к оказанию медицинской помощи местным жителям, которые обращаются в принципе каждый день. <…> Медикаментов достаточно. В целом оказание помощи происходит по нескольким профилям: это хирургический профиль, терапевтический профиль, при необходимости можем оказать помощь здесь и раненым пострадавшим… так и какие-то элементы первично-хирургической обработки в тех условиях, в которых мы можем это сделать здесь», — сказал военный врач Алексей.

Благодаря российской помощи в освобожденных районах оживают производства, люди обеспечиваются основными продуктами и возвращаются к нормальной жизни и привычной работе.

2 июля Минобороны РФ опубликовало кадры доставки 150 т гуманитарной помощи в Харьковскую область. В доставленные наборы гуманитарной помощи на одного человека вошли, в частности, рыбные и мясные консервы, печенье, пачка спагетти, 2 кг муки, масло и морская капуста.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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