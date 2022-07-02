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Военные РФ доставили очередную партию гумпомощи в Харьковскую область

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие доставили более 150 т гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Кадры с места событий опубликовало Минобороны 2 июля.

Конвои с гуманитарной помощью в города и села Харьковской области приходят еженедельно. Грузовики следуют плотной колонной в сопровождении бронемашин военной полиции Вооруженных сил РФ. Но с каждым новым рейсом всё больше становится понятно, что опасаться тут нечего.

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Люди ждут их с самого утра, чтобы как можно раньше начать разгрузку. Все механизмы давно налажены: прием груза, учет и сортировка, которые теперь не занимают много времени. С каждым разом всё больше людей добровольно принимают участие в общем деле.

Несколько десятков тонн гуманитарной помощи разгружены меньше чем за час. Всё это благодаря добровольцам. Их десятки, они приходят сюда, чтобы помочь разгрузить коробки с консервами, маслом, крупами, мешки с мукой. Всё это будет расфасовано, гуманитарная помощь в равных долях достанется жителям городов и окрестных сел.

На пунктах выдачи заранее формируют пакеты с продуктами. Люди приходят сюда еще ранним утром, чтобы занять очередь. Получают на себя и близких согласно спискам и официальным бумагам.

Помощь поступает жителям Харьковской области со всей России, и не только от крупных предприятий.

В индивидуальный набор гуманитарной помощи на каждого человека входят рыбные и мясные консервы, печенье, пачка спагетти, 2 кг муки, масло и морская капуста. Таких пакетов в центре выдачи заготовлено больше тысячи. Вместе с продуктами люди получают медикаменты, игрушки и памперсы для самых маленьких. Школьникам выдают канцелярские принадлежности и развивающие книги.

Также точечную гуманитарную помощь оказали пожилым жителям города, в том числе и ветеранам Великой Отечественной войны. Продуктовые наборы и предметы первой необходимости развозили адресно на рейсовом городском автобусе для социально незащищенных граждан.

Чтобы не подвергать опасности местных жителей города и не попасть под обстрел украинских националистов, раздача гуманитарной помощи разделена по районам. Продуктовые наборы привозят старшим по районам, и уже они адресно или в назначенном месте получают продукты, не создавая большие очереди.

Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах Донбасса, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки. Постепенно оживают рынки, городские службы. Вместе с военными люди восстанавливают инфраструктуру.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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