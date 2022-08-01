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В МИД Франции оценили возможность прекращения выдачи виз россиянам

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Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычков
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Политика выдачи шенгенских виз находится в компетенции Евровоюза. Франция тесно координирует свои действия со своими европейскими партнерами, заявили «Известиям» в понедельник, 1 августа, в МИД Франции.

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Как отметили в ведомстве, «всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы». К таким категориям относятся члены семей, журналисты и диссиденты. Также отказать в получении шенгенской визы не могут в гуманитарных случаях, добавили в МИДе.

Тем не менее в Еврокомиссии уточнили, что члены ЕС вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.

«Страны Евросоюза обладают правом сократить или прекратить выдачу долгосрочных виз и ВНЖ в соответствии со своим национальным законодательством. Что касается краткосрочных виз (со сроком пребывания не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода), страны ЕС должны рассматривать и принимать решения по заявлениям на получение краткосрочных шенгенских виз», — сказали в ЕК.

30 июля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предложил ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам, поскольку организация, по его словам, должна считать Россию спонсором терроризма.

29 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна предложит Евросоюзу закрыть гражданам России въезд в страны сообщества ЕС. Он отметил, что план общеевропейских ограничений для россиян Эстония предоставит в конце августа.

26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.

В тот же день отдельные партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз российским гражданам. Согласно заявлению, эту меру необходимо принять в ответ на начатую РФ спецоперацию на Украине.

11 апреля в Еврокомиссии рассказали «Известиям», что страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам, отметив, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно «по существу».

Между тем ряд стран продолжает настаивать на приостановке выдачи виз гражданам России в рамках введения антироссийских санкций. В частности, 4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что россиянам надо прекратить выдачу шенгенских виз за исключением гуманитарных. Он предложил выдавать визы только желающим покинуть РФ.

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