Миссия под эгидой НАТО в Косово пригрозила вмешательством в случае угрозы стабильности

В случае угрозы стабильности в северной части самопровозглашенной непризнанной республики Косово в ситуацию может вмешаться международная миссия НАТО «Силы для Косово» (KFOR). Об этом говорится в заявлении миссии, распространенном 1 августа в Twitter.

В Североатлантическом альянсе указали, что обстановка в регионе остается напряженной.

«Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой», — указано в тексте сообщения.

Альянс также призвал стороны к диалогу и мирному восстановлению стабильности в регионе.

Ранее в понедельник премьер-министр Сербии Ана Брнабич указала, что постоянные провокации премьер-министра непризнанной республики Косово Альбина Курти довели ситуацию в Косово и Метохии (КиМ) до эскалации. Сербия ничего не сделала, чтобы спровоцировать кризис в Косово и Метохии, добавила она.

В свою очередь сам премьер-министр Косово обвинил президента Сербии Александра Вучича в провокации на севере страны. Об этом он заявил в своем видеообращении в соцсетях 31 июля. Он также возложил ответственность за происходящее на директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петра Петковича.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косова и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Тогда же стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города. При этом министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово.

Глава комитета по Косову и Метохии народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Милован Дрецун допустил, что непредсказуемость премьер-министра Курти может привести к масштабным столкновениям в регионе. Ранее Вучич предупредил о планах Приштины объявить с 1 августа сербские документы на своей территории недействительными.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября. Еврокомиссия приветствовала решение самопровозглашенной Республики Косово принять предложение главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о переносе запрета на сербские документы на 30 дней — до 1 сентября.

Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.