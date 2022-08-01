Еврокомиссия поддержала Косово в отсрочке запрета на сербские документы

Еврокомиссия приветствовала решение самопровозглашенной Республики Косово принять предложение главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о переносе запрета на сербские документы на 30 дней — до 1 сентября. Об этом сообщил спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак в своем Twitter-аккаунте 1 августа.

«Боррель пригласил Косово и Сербию к диалогу о дальнейших действиях. Благодарен послу США в Косове Джеффу Ховеньеру за оказанную поддержку», — написал он.

Также он добавил, что ЕС ожидает устранение всех баррикад.

Посол Ховениер заявил, что США призвали правительство Косово отложить планы по замене паспортов и номерных знаков граждан с сербских на косовские, потому что «существуют недоразумения и дезинформация по поводу этих решений».

Он добавил, что американская сторона просила отложить, а не пересмотреть решение. По информации газеты Express, перед этим посол встретился с президентом Косово Вьоса Османи, премьер-министром Альбином Курти и еще двумя чиновниками.

31 июля стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города. При этом министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово.



Глава комитета по Косову и Метохии Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Милован Дрецун допустил, что непредсказуемость премьер-министра самопровозглашенной Республики Косово Альбина Курти может привести к масштабным столкновениям в регионе. Ранее Вучич предупредил о планах Приштины объявить с 1 августа сербские документы на своей территории недействительными.

Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала решение «властей» в Приштине о принудительной замене документов и номеров местных сербов как очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косова. Москва выступила за прекращение провокаций, инициированных при содействии Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.

Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.