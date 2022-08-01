Реклама
Прямой эфир
Мир
В парламенте Сербии допустили осложнение ситуации из-за премьера Косово
Мир
В Турции назвали TANAP альтернативой поставкам российского газа в ЕС
Мир
НАТО выразила готовность вмешаться в случае угрозы стабильности в Косово
Мир
МИД России призвал Приштину к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов
Мир
Вучич выступил с обращением в связи с ситуацией на границе Сербии и Косово
Мир
Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября
Общество
День ВМФ завершился праздничным салютом
Экономика
В ЦБ рассказали о вошедших в шорт-лист символах для обновленных 1 тыс. и 5 тыс. рублей
Мир
В Финляндии предупредили об угрозе остановки производств из-за роста цен на газ
Мир
Очевидцы сообщили о выдвижении косовского спецназа к границе с Сербией
Мир
Вооруженные силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески
Спорт
«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче третьего тура чемпионата России

Еврокомиссия поддержала Косово в отсрочке запрета на сербские документы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссия приветствовала решение самопровозглашенной Республики Косово принять предложение главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о переносе запрета на сербские документы на 30 дней — до 1 сентября. Об этом сообщил спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак в своем Twitter-аккаунте 1 августа.

Приштина в вине: чем чревато обострение в Косово
Оно поставило под угрозу 10 лет мирного урегулирования при поддержке Брюсселя

«Боррель пригласил Косово и Сербию к диалогу о дальнейших действиях. Благодарен послу США в Косове Джеффу Ховеньеру за оказанную поддержку», — написал он.

Также он добавил, что ЕС ожидает устранение всех баррикад.

Посол Ховениер заявил, что США призвали правительство Косово отложить планы по замене паспортов и номерных знаков граждан с сербских на косовские, потому что «существуют недоразумения и дезинформация по поводу этих решений».

Он добавил, что американская сторона просила отложить, а не пересмотреть решение. По информации газеты Express, перед этим посол встретился с президентом Косово Вьоса Османи, премьер-министром Альбином Курти и еще двумя чиновниками.

31 июля стало известно о блокировке косовцами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города. При этом министерство обороны Сербии опровергло участие сербской стороны в росте напряженности с Косово.

Глава комитета по Косову и Метохии Народной скупщины (однопалатного парламента) Сербии Милован Дрецун допустил, что непредсказуемость премьер-министра самопровозглашенной Республики Косово Альбина Курти может привести к масштабным столкновениям в регионе. Ранее Вучич предупредил о планах Приштины объявить с 1 августа сербские документы на своей территории недействительными.

Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала решение «властей» в Приштине о принудительной замене документов и номеров местных сербов как очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косова. Москва выступила за прекращение провокаций, инициированных при содействии Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.

Косовско-албанские структуры в Приштине в 2008 году провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022