Премьер-министр Сербии назвала Курти причиной эскалации в Косово и Метохии

Постоянные провокации премьера непризнанного Косово Альбина Курти довели ситуацию в Косово и Метохии (КиМ) до эскалации, уверена премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

«Курти — единственный человек, следующий политике постоянного насилия и провокации. Именно Курти привел к происходящему: отмена права голоса у сербов, запрет на проведение выборов на территории КиМ, неуважение к Брюссельскому соглашению и открытое заявление о том, что Приштина никогда не будет ему следовать», — перечислила Брнабич в воскресенье, 31 июля, агентству Tanjug предпосылки эскалации.

Сербия ничего не сделала, чтобы спровоцировать кризис в Косово и Метохии, продолжила она, добавив, что всё происходящее — результат действий Альбина Курти.

«Сербия ничего не сделала в этом кризисе. Напротив, это эпилог многолетнего жестокого обращения с сербами в КиМ и неуважения к международным соглашениям», — добавила она.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косова и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

Премьер-министр Косово Альбин Курти в видеообращении заявил, что перед началом применения ответных мер с Сербией незаконные сербские структуры на севере страны начали блокировать дороги. По мнению Курти, в сложившейся ситуации виновны глава Сербии Александр Вучич и директор Офиса по Косово Петар Петкович.

МИД России призывал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз (ЕС) к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово. Как заявила официальные представитель ведомства Мария Захарова, лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий.

Вечером 31 июля сербский президент Александр Вучич в рамках своего вечернего обращения в связи с ситуацией на границе Сербии и Косово попросил международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Об этом он сообщил после встречи в генеральном штабе с его главой генералом Милоном Мойсиловичем.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.