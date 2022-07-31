«Известия» сняли парад в честь Дня ВМФ во Владивостоке с коптера

Во Владивостоке утром 31 июля началось празднование Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) России. «Известия» сняли парад в честь праздника с высоты птичьего полета.

На представленных кадрах видно, как во время мероприятия в бухте Золотой Рог в центре города прошло шесть суден: фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «МПК-221», ракетный катер «Р-261», базовый тральщик «БТ-100» и подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк».

В тот же день парад в честь Дня ВМФ России прошел на Камчатке. В Авачинской бухте приняло участие в мероприятии около 20 военных кораблей и катеров, включая новый корвет «Гремящий». Показательные выступления устроили подразделения разведчиков, соединения морской пехоты и сводный оркестр войск и сил на Северо-Востоке.

Президент России Владимир Путин в воскресение, 31 июля, примет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Перед этим глава государства подпишет указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ.

Ранее, 28 июля, в акватории Невы прошла генеральная репетиция главного военно-морского парада. По реке прошли десятки боевых кораблей, катеров и подводных лодок. Известно, что в этом году впервые в истории парада будет участвовать особенный патрульный катер с полностью женским экипажем.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в воскресенье, 31 июля, поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Он отметил, что россияне гордятся героической историей ВМФ, выдающимися русскими флотоводцами и мореплавателями — всеми, кто в разные эпохи сражался во имя отечества и совершал важные географические открытия.