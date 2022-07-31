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На Камчатке празднование Дня ВМФ России началось с морского парада

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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На Камчатке около 20 военных кораблей и катеров в Авачинской бухте, включая новый корвет «Гремящий», открыли празднование Дня военно-морского флота. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту в воскресенье, 31 июля.

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«Корабли будут задействованы в демонстрационных показах и выполнят различные боевые упражнения. На центральной площади Петропавловска-Камчатского в течение дня будет выставлено для показа более 15 единиц автомобильной и бронетанковой техники», — сообщили ТАСС в пресс-службе военного ведомства.

Как отмечается, показательные выступления проведут подразделения разведчиков, соединения морской пехоты и сводный оркестр войск и сил на Северо-Востоке.

Кроме того, всех гостей праздника в Петропавловск-Камчатском ожидает концерт и детская игровая программа, а в 22:00 (13:00 мск) запуск фейерверков.

Президент России Владимир Путин в воскресение, 31 июля, примет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Перед этим глава государства подпишет указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ.

Ранее, 28 июля, в акватории Невы прошла генеральная репетиция главного военно-морского парада. По реке прошли десятки боевых кораблей, катеров и подводных лодок. Известно, что в этом году впервые в истории парада будет участвовать особенный патрульный катер с полностью женским экипажем.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в воскресенье, 31 июля, поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Он отметил, что россияне гордятся героической историей ВМФ, выдающимися русскими флотоводцами и мореплавателями — всеми, кто в разные эпохи сражался во имя отечества и совершал важные географические открытия.

В 2021 году парад прошел без зрителей из-за распространения коронавирусной инфекции. В 2020 году парады в честь Дня Военно-морского флота России прошли на семи главных базах страны. В праздничных мероприятиях приняли участие 250 кораблей и около 15 тыс. военнослужащих.

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