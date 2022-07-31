Шойгу поздравил военно-морской флот с профессиональным праздником

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в воскресенье, 31 июля, поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота.

«Сегодня личный состав Военно-морского флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства», — приводит его слова прес-сслужба Миноборы РФ.

Сергей Шойгу пожелал всем причастным к празднику, включая тружеников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, «счастья, крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины».

Глава военного ведомства выразил особую благодарность ветеранам, которые принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения и благодаря которым на флоте бережно сохраняются славные традиции легендарных предшественников.

Он отметил, что россияне гордятся героической историей ВМФ, выдающимися русскими флотоводцами и мореплавателями — всеми, кто в разные эпохи сражался во имя отечества и совершал важные географические открытия.

Ранее, 28 июля, в акватории Невы прошла генеральная репетиция главного военно-морского парада. По реке прошли десятки боевых кораблей, катеров и подводных лодок. Известно, что в этом году впервые в истории парада будет участвовать особенный патрульный катер с полностью женским экипажем.

19 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин планирует посетить главный военно-морской парад. Перед этим глава государства подпишет указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ.

В 2021 году парад прошел без зрителей из-за распространения коронавирусной инфекции. В 2020 году парады в честь Дня Военно-морского флота России прошли на семи главных базах страны. В праздничных мероприятиях приняли участие 250 кораблей и около 15 тыс. военнослужащих.