Невской волной: как пройдет главный морской парад в День ВМФ

В главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ 31 июля примут участие 47 кораблей и судов, 42 летательных аппарата и более 3,5 тыс. военнослужащих. Санкт-Петербурге принимает шестой по счету парад, с тех пор, как эту традицию возродили в 2017 году. В Министерство обороны России сообщили, что в торжествах будут задействованы представители всех флотов и Каспийской флотилии, а также катера погранслужбы ФСБ и МЧС России. Впервые публике покажут корвет «Меркурий», подлодки «Северодвинск» и «Вепрь».

Равнение на «Грачат»

Возглавят парадный строй на Неве новейшие противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок». Вместе с ними проследует десантный катер «Иван Пасько», на борту которого размещена точная копия «дедушки русского флота» — ботика Петра I. Затем мимо зрителей пройдут: ведомый женским экипажем патрульный катер «Евгений Колесников», тральщики «Иван Хенов» и «Александр Обухов», ракетный катер «Чувашия», малый ракетный корабль (МРК) «Зеленый дол» проекта 21631 «Буян-М», а также МРК «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт».

«Каракурты» считаются самыми массовыми и в то же время современными кораблями, которые поступают сегодня на флот. Несмотря на скромные размеры и водоизмещение в 800 т, они несут на борту внушительный арсенал: крылатые ракеты «Калибр», 76,2-мм установку АК-176МА, а при необходимости могут оснащаться противокорабельными ракетами «Оникс».

МРК проекта «Буян-М» имеют на борту восемь пусковых установок для крылатых ракет типа «Калибр» или противокорабельных «Оникс», а также артиллерийское вооружение. Эти небольшие корабли оснащены разведывательным оборудованием и при необходимости могут быть включены в состав так называемых разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров.

Невской волной МРК «Зеленый дол» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

МРК «Одинцово» и «Зеленый дол» несут службу на Балтийском флоте. Однако их возможности были протестированы и в водах арктического региона. Они прошли в Белое море через Неву, Ладожское озеро и Беломорско-Балтийский канал. Там они успешно выполнили учебные пуски ракет, после чего вернулись к месту приписки.

Замкнут парадный строй 31 июля два катера пограничной службы ФСБ и два катера МЧС.

В акватории Невы также продемонстрируют МРК «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал Горшков» и подводную лодку «Санкт-Петербург». Эти корабли будут стоять на рейде. Кроме них, перед взором петербуржцев предстанет несколько парусных кораблей. Среди них — знаменитый бриг «Россия», главный символ праздника «Алые паруса». Правда, в этот раз паруса будут другого цвета. Какого — интрига, которая сохранится до начала парада, заявил 27 июля замглавкома ВМФ Владимир Касатонов.



В Кронштадте парад откроет ракетный катер «Димитровград», за которым проследуют МРК «Пассат», «Советск», «Уренгой», «Казанец», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», катер погранслужбы ФСБ «Пурга», учебный корабль «Перекоп» и подводная лодка «Магадан». В статической экспозиции будут представлены парусные суда, большой десантный корабль «Иван Грен», корвет «Бойкий», а также подводные лодки «Вепрь» и «Северодвинск».

— Обращает внимание то, что в параде участвуют корабли небольшие, но с мощным оружием, — рассказал «Известиям» экс-начальник Главного штаба ВМФ Валентин Селиванов. — Все помнят, как МРК стреляли из Каспийского моря по объектам боевиков в Сирии. Да и сейчас маленькие корабли с мощнейшим оружием поражают военные объекты Украины. «Адмирал Горшков» хоть и называется фрегатом, но в принципе это ракетный крейсер с мощнейшим вооружением. Кроме того, в Кронштадт пригнали три атомные подводные лодки Северного флота. Одним словом, мощнейшая группировка с большими боевыми возможностями будет показана на параде нашему народу. Все смогут увидеть новейшие российские корабли.

Невской волной1 МРК «Одинцово» и «Великий Устюг» (слева направо) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Тихоокеанский флот представлен на параде подводной лодкой «Магадан», которая завершает испытания, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— Впервые покажут корвет «Меркурий» семейства 20380. Этот корабль назван в честь легендарного брига, отличившегося в бою с турецкими линкорами в 1829 году. Кроме того, впервые появятся на публике подводные лодки «Северодвинск» проекта 885 и «Вепрь» проекта 971 Северного флота, — отметил эксперт.

В этом году среди участников практически нет десантных кораблей — они решают специальные задачи на Черном море, рассказал Дмитрий Болтенков.

Воздушную часть главного морского парада 31 июля откроет четверка военно-транспортных вертолетов Ми-8. За ними проследуют группы вертолетов Ка-31Р, Ка-29, Ка27М, два транспортных самолета Ан-72, противолодочные самолеты Ил-38Н. В парадном строю пройдут также палубные истребители Су-27 и МиГ-29КУБ, противолодочные самолеты Ту-142М3, истребители МиГ-31, бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25.

На всех флотах

Парады по случаю Дня ВМФ России пройдут также в Балтийске, Североморске, Владивостоке, Каспийске, Новороссийске и сирийском порту Тартус.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, всего в торжественных церемониях задействуют до 200 боевых кораблей различных классов, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники и порядка 15 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов.

В Каспийске в парадном строю пройдут 26 боевых кораблей и 15 судов обеспечения Каспийской флотилии.

Невской волной12 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Во Владивостоке в параде примут участие фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «МПК-221», ракетный катер «Р-261», тральщик «БТ-100» и подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк». Общая длина строя кораблей составила более 1000 м, сообщили в военном ведомстве.

На Северном флоте в парадном строю пройдут тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», атомные подводные крейсера «Верхотурье» и «Смоленск».