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Политика
Путин утвердит Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ 31 июля

Путин утвердит Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ 31 июля

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Фото: ТАСС/Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин в воскресение, 31 июля, примет Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Перед этим глава государства подпишет указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 30 июля.

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«Верховный Главнокомандующий обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, а также поздравит личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в параде примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.

Указ о проведении Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2022 году Путин подписал 29 июля.

31 июля в 22:00 мск будет запущен артиллерийский салют.

Ответственными за подготовку и проведение парада назначены Минобороны РФ, правительство Санкт-Петербурга и другие федеральные органы исполнительной власти.

Днем ранее в акватории Невы прошла генеральная репетиция парада. По реке прошли десятки боевых кораблей, катеров и подводных лодок. Известно, что в этом году впервые в истории парада будет участвовать особенный патрульный катер с полностью женским экипажем.

В 2021 году парад прошел без зрителей из-за распространения коронавирусной инфекции. В 2020 году парады в честь Дня Военно-морского Флота России прошли на семи главных базах страны. В праздничных мероприятиях приняли участие 250 кораблей и около 15 тыс. военнослужащих.

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