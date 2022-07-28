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В параде ко Дню ВМФ России впервые примет участие женский экипаж

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В акватории Невы прошла генеральная репетиция главного военно-морского парада, который состоится в День Военно-морского флота (ВМФ). По реке прошли десятки боевых кораблей, катеров и подводных лодок.

Корабли на главный морской парад прибывают со всей страны. Например, противодиверсионный катер из Татарстана стоит на вооружении Каспийской флотилии. Чтобы пройти по Неве, он преодолел больше 2,5 тыс. км и 56 шлюзов.

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Кроме того, в параде будет участвовать особенный патрульный катер с полностью женским экипажем, что происходит впервые в истории парада. Также представлен корвет «Меркурий» — первый российский корабль, построенный полностью по технологии стелс.

«Я очень сильно хотел попасть сюда, стремился изо всех сил стать моряком, слава богу, я здесь», — рассказал матрос сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» Александр Семенов.

Парад в честь Дня ВМФ состоится в воскресенье, 31 июля. Парадным строем по реке пройдут 17 кораблей и катеров. Сразу после водной части в небе над Петербургом можно будет увидеть морскую авиацию — больше 40 самолетов и вертолетов. В финале среди облаков возникнет российский триколор.

В Петербург по традиции приезжают гости со всей страны, чтобы стать свидетелями этого праздника.

Днем ранее стало известно, что бриг «Россия» примет участие в параде в Санкт-Петербурге — он будет в стационарной части парада. При этом заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов оставил в секрете цвет его парусов.

19 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин планирует посетить 31 июля главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

В 2021 году парад прошел без зрителей из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Среди техники участие принимали ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корветы «Гремящий» и «Стойкий», большие десантные корабли «Петр Моргунов» и «Минск», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов» и другие.

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