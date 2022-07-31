Сенатор Пушков призвал выслать из России сотрудницу норвежского консульства

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что сотрудницу консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен необходимо немедленно выслать из страны за русофобские высказывания. Об этом 30 июля он написал в своем Telegram-канале.

«Хотя МИД Норвегии политкорректно отмежевался от слов своей сотрудницы, полагаю, она выразила мнение многих своих коллег — с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада», — написал сенатор.

Пушков также считает, что ответ на подобные действия «не должен быть политкорректным».

«Ее следует немедленно выслать из России и как минимум предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране», — заявил член Совфеда.

Ранее в субботу в Сети распространилось видео, на котором некая женщина высказывает свое недовольство сервисом сотрудникам мурманского отеля. При этом она заявила, что ненавидит русских. Позже стало известно, что героиня ролика — сотрудница норвежского консульства Элисабет Эллингсен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Эллингсен в национализме и ксенофобии. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что в РФ не станут терпеть русофобию. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ответ на инцидент заявил, что МИД Норвегии следует принять решение об отзыве из России своей сотрудницы.

В свою очередь, в МИД Норвегии выразили сожаление в связи с инцидентом. В ведомстве уточнили, что поведение Эллингсен не отражает норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русским.