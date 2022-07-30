Захарова осудила сотрудницу консульства Норвегии после скандала в отеле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 июля обвинила сотрудницу консульства Норвегии по административным вопросам Элисабет Эллингсен в национализме и ксенофобии. Поводом к этому стали оскорбительные высказывания последней в одном из отелей Мурманска.

Ранее в этот день в интернете распространилась видеозапись, на которой некая женщина активно высказывает свое недовольство сервисом сотрудникам мурманского отеля, при этом используя фразу «я ненавижу русских». Женщина требовала дать ей ключ от номера и утверждала, что она из Скандинавии, а потому «привыкла к чистым номерам».

«[Я] не какая-нибудь русская женщина, которая убирает кое-как, — это не уборка. Я вообще смогу спать в этой кровати?» — добавила женщина на видео.

Как оказалось, главной героиней ролика является Элисабет Эллингсен.

Захарова отметила, что сотрудница консульства «себя не сдерживала, обнажив составляющую ее злобу».

«В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии, что было бы правильно. В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство», — указала Захарова.

Накануне стало известно о росте случаев русофобии в Финляндии. Так, сообщалось, что местный житель выгнал русскоязычную пожилую женщину из кафе. Кроме того, он угрожал ей смертельной расправой. Она по-фински пыталась объяснить, что более 30 лет проживает в Скандинавии, но это не остановило агрессора, и он стал распускать руки.

В Кремле 11 марта призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. Министерство иностранных дел России охарактеризовало происходящие в Европе притеснения соотечественников как граничащие с расизмом.