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«Известия» рассказали о проявлении русофобии в Финляндии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Финляндии нарастают русофобские настроения, от рукоприкладства в кафе до порчи машин, о чем стало известно в пятницу, 29 июля.

Так, русскоязычная пожилая женщина столкнулась с тем, что местный житель выгонял ее из кафе и угрожал смертельной расправой. В попытках решить ситуацию она по-фински пыталась объяснить, что более 30 лет проживает в Скандинавии, но это не остановило агрессора — он начал распускать руки.

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«В Иматре распространяются антироссийские повестки и всякие наклейки. В хельсинкских группах пишут возмущенные финны о том, что заполонившие хельсинский хаб большого аэропорта дорогие российские машины надо ломать», — рассказал финский журналист Кости Хейсканен.

Кроме того, заявления о порче машин лежат в полицейском участке приграничной Иматры. В этом же городе, как сообщается, со следующей недели будут включать гимн Украины при торжественном сбросе воды в водохранилище, которое считается главной достопримечательностью города.

Водители автобусов, которые возят русских туристов из Санкт-Петербурга в Финляндию, рассказывают, что нередко на остановках для россиян появляются машины с украинскими флагами и гимном.

Отмечается, что жертвой русофобии стал даже монумент мира в Хельсинки, который в ближайшее время могут снести. Дело в том, что его сделал российский архитектор и подарен он был мэрией Москвы.

Ранее, 27 июля, появилась информация, что Финляндия рассматривает вопрос об ограничении выдачи виз гражданам России. Глава консульского отдела финского министерства иностранных дел Юсси Таннер предложил шесть вариантов решения.

До этого замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что перспектив нормализации отношений России и Финляндии в условиях санкционных действий Хельсинки не просматривается. Дипломат подчеркнул, что разрушение связей с Финляндией происходит на фоне ее превращения в «малую» страну НАТО «со всеми вытекающими из этого факта последствиями».

25 июля исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу виз россиянам. Такой вопрос следует решать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, указала она.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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