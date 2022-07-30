МИД Норвегии выразил сожаление из-за поведения сотрудницы консульства в Мурманске

Министерство иностранных дел Норвегии выражает сожаление в связи с инцидентом с сотрудницей консульства страны в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен, приключившимся в одном из российских отелей.

«Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте. Выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу. Министерство по соответствующим каналам прорабатывает инцидент», — сказала официальный представитель норвежского МИДа Тува Ронес Богснес 30 июля.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Эллингсен в национализме и ксенофобии из-за ее оскорбительных высказываний в адрес работников одного из отелей Мурманска.

30 июля в интернете распространилась видеозапись, на которой Эллингсен активно высказывает свое недовольство сервисом сотрудникам мурманского отеля, при этом используя фразу «я ненавижу русских». Женщина требовала дать ей ключ от номера и утверждала, что она из Скандинавии, а потому «привыкла к чистым номерам».

Накануне стало известно о росте случаев русофобии в Финляндии. Так, сообщалось, что местный житель выгнал русскоязычную пожилую женщину из кафе. Кроме того, он угрожал ей смертельной расправой. Она по-фински пыталась объяснить, что более 30 лет проживает в Скандинавии, но это не остановило агрессора, и он стал распускать руки.

В Кремле 11 марта призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. Министерство иностранных дел России охарактеризовало происходящие в Европе притеснения соотечественников как граничащие с расизмом.