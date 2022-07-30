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Губернатор Мурманской области отреагировал на скандал с сотрудницей норвежского консульства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал инцидент с сотрудницей консульства Норвегии по административным вопросам Элисабет Эллингсен, который произошел в субботу, 30 июля, в одном из отелей Мурманска.

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Ранее в этот день в интернете появилось видео, на котором Эллингсен активно высказывает свое недовольство сервисом сотрудникам отеля в Мурманске, выкрикивая фразу «я ненавижу русских». Затем Эллингсен требует дать ей ключ от номера и утверждает, что она из Скандинавии, а потому «привыкла к чистым номерам», по ее мнению, русские женщины выполняют уборку плохо.

«Терпеть русофобию в нашей стране мы не станем. Пусть все, кто ненавидит русских, катятся к черту из России», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

До этого оскорбительные высказывания сотрудницы норвежского консульства прокомментировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила Эллингсен в национализме и ксенофобии, отметив, что та «обнажила всю составляющую ее злобу». Дипломат добавила, что в настоящий момент министерство прорабатывает варианты реакции на этот «акт ненависти».

В министерство иностранных дел Норвегии, в свою очередь, выразили сожаление в связи с инцидентом, отметив, что поведение Эллингсен никоим образом не отражает норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу.

В Кремле в марте отмечали возросший уровень русофобии в странах Запада после начала спецоперации по защите Донбасса. В МИД России охарактеризовали происходящие притеснения как граничащие с расизмом и призвали соотечественников за рубежом к осторожности.

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