В Совфеде призвали МИД Норвегии отозвать свою сотрудницу из РФ

МИДу Норвегии следует принять решение об отзыве из России своей сотрудницы, устроившей скандал в одном из отелей Мурманска. Об этом 30 июля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Будет лучше для всех, если МИД Норвегии самостоятельно примет решение об отзыве своей сотрудницы из нашей страны», — написал он в Telegram.

Ранее в субботу в Сети распространилось видео, на котором некая женщина высказывает свое недовольство сервисом сотрудникам мурманского отеля. При этом она заявила, что ненавидит русских. Позже стало известно, что героиня ролика — сотрудница норвежского консульства Элисабет Эллингсен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Эллингсен в национализме, ксенофобии. Она отметила, что в министерстве иностранных дел России «прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти».

В то же время губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что в РФ не станут терпеть русофобию.

В свою очередь в МИД Норвегии выразили сожаление в связи с инцидентом. В ведомстве уточнили, что поведение Эллингсен не отражает норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русским.

Директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов 19 марта рассказал, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом. Он выразил надежду, что в европейских странах «придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов».