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В Совфеде призвали МИД Норвегии отозвать свою сотрудницу из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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МИДу Норвегии следует принять решение об отзыве из России своей сотрудницы, устроившей скандал в одном из отелей Мурманска. Об этом 30 июля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Будет лучше для всех, если МИД Норвегии самостоятельно примет решение об отзыве своей сотрудницы из нашей страны», — написал он в Telegram.

Ранее в субботу в Сети распространилось видео, на котором некая женщина высказывает свое недовольство сервисом сотрудникам мурманского отеля. При этом она заявила, что ненавидит русских. Позже стало известно, что героиня ролика — сотрудница норвежского консульства Элисабет Эллингсен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Эллингсен в национализме, ксенофобии. Она отметила, что в министерстве иностранных дел России «прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти».

В то же время губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что в РФ не станут терпеть русофобию.

В свою очередь в МИД Норвегии выразили сожаление в связи с инцидентом. В ведомстве уточнили, что поведение Эллингсен не отражает норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русским.

Директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов 19 марта рассказал, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом. Он выразил надежду, что в европейских странах «придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов».

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