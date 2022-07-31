Полянский назвал тщетными попытки Киева переложить вину за удар по СИЗО в Еленовке

Попытки Украины переложить на Россию ответственность за удар по следственному изолятору в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР) тщетны. Об этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил 31 июля в своем Twitter.

«Украинские нацисты предпринимают тщетные попытки переложить на нас вину за это преступление. Если бы они были умнее, они могли бы использовать для обстрела что-то помимо предоставленных США РСЗО HIMARS (реактивные системы залпового огня американского производства — Ред.)», — написал Полянский.

Накануне, 29 июля, он заявил, что обстрел вооруженными формированиями Украины (ВФУ) колонии в Еленовке лишь подстегнет процесс сдачи мобилизованных украинцев в плен. Полянский также отметил, что Россия значительно продвинулась в выполнении задач специальной военной операции. Полное освобождение Донбасса он назвал вопросом времени.

Удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке был нанесен 29 июля. На территории СИЗО были обнаружены обломки ракеты, это также подтверждается опубликованными с места обстрела кадрами. Произошедшее является целенаправленной кровавой провокацией киевского режима, указали в Минобороны РФ.

Побывавший у СИЗО в Еленовке журналист «Известий» Данил Емельянов сообщил, что, по предварительной информации, свыше 50 человек погибли и около 130 получили ранения различной степени тяжести. Большая часть погибших и есть украинские пленные, отметил он.

3 июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что за ракетный удар по СИЗО в Еленовке ответственны Зеленский и Вашингтон. По его словам, признания своих зверств националистами группировки «Азов» привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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