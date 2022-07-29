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Полянский спрогнозировал последствия обстрела колонии в ДНР

Зампостпреда России при ООН Полянский: обстрел ВСУ колонии в Еленовке лишь подстегнет украинских военных к сдаче
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Обстрел вооруженными силами Украины (ВСУ) колонии в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР) лишь подстегнет процесс сдачи мобилизованных украинцев в плен. Такое мнение 29 июля высказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Киевский режим пытается мстить даже своим военнослужащим, которые осознали бессмысленность выполнения преступных приказов и сдались в плен, чтобы получить шанс на искупление и мирную жизнь. Сегодня утром из поставленных США РСЗО HIMARS был обстрелян следственный изолятор около Еленовки в Донбассе, в результате чего погибло более 50 пленных украинцев. Однако такие акции устрашения лишь подстегнут процесс сдачи мобилизованных украинцев в плен», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

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Полянский также отметил, что Россия значительно продвинулась в выполнении задач специальной военной операции. Полное освобождение Донбасса он назвал вопросом времени.

Кроме того, первый зампостпреда РФ при ООН отметил, что жители в Херсонской и Запорожской областях выстраиваются в очереди за паспортами, несмотря на то что украинские власти запугивают их терактами и уголовными преследованиями.

Он добавил, что стамбульские договоренности не мешают России продолжать спецоперацию по защите Донбасса, и выразил надежду на то, что генсек ООН Антониу Гутерриш сделает всё, чтобы устранить препятствия США и ЕС для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Западу после окончания российской спецоперации всё равно придется жить и сотрудничать с РФ, подчеркнул он.

Об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) исправительного учреждения в Еленовке стало известно ранее в этот день.

Побывавший у СИЗО в Еленовке журналист «Известий» Данил Емельянов сообщил, что, по предварительной информации, свыше 50 человек погибли и около 130 получили ранения различной степени тяжести. Большая часть погибших и есть украинские пленные, отметил он.

На месте обстрела были обнаружены обломки боеприпаса поставляемой Киеву из США реактивной системы залпового огня HIMARS. На некоторых из них сохранились части номеров.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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