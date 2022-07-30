В Госдуме назвали Зеленского и США ответственными за удар по СИЗО в Еленовке

За ракетный удар по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР) ответственны президент Украины Владимир Зеленский и Вашингтон. Об этом 30 июля заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят президент Зеленский и Вашингтон. Сделано это с одной целью: не допустить нового Нюрнбергского процесса, где пленные нацисты-азовцы стали бы давать показания. Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались», — написал он.

Володин добавил, что признания своих зверств националистами группировки «Азов» (против участников организации в России возбуждены уголовные дела) привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО.

Обстрел СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных формирований Украины был произведен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS 29 июля. Произошедшее является целенаправленной кровавой провокацией киевского режима, указали в Минобороны РФ.

В результате удара погибли 53 и пострадали 75 военнопленных украинцев, восемь сотрудников изолятора получили ранения различной степени. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова уточнила, что в барак попали две ракеты.

Высокопоставленный чиновник Пентагона в свою очередь прокомментировал удар украинских войск по колонии в Еленовке. Представитель ведомства считает, что, если это был удар со стороны Украины, то он якобы был нанесен непреднамеренно.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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