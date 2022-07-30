В Пентагоне прокомментировали удар ВФУ по СИЗО в Еленовке

Представитель американского военного ведомства прокомментировал удар Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по колонии в Еленовке, где содержались украинские пленные, в том числе из группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела).

«Если это был удар с украинской стороны, уверяю вас, они не хотели этого делать», — приводит в пятницу, 29 июля, «РИА Новости» слова высокопоставленного чиновника Пентагона.

Обстрел СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных формирований Украины был произведен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Произошедшее является целенаправленной кровавой провокацией киевского режима, сообщили 29 июля в Минобороны РФ.

В ведомстве также указали, что в результате удара 40 человек погибли, 75 пленных получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили и восемь сотрудников изолятора. Позднее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин уточнил, что число погибших увеличилось до 47 человек.

Об обстреле СИЗО сообщил ранее в пятницу заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, украинские боевики произвели минувшей ночью выстрел в барак с пленными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, которую ведет до сих пор. Несколькими днями ранее даты начала спецоперации ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».