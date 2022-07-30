Названа неожиданная польза пива для почек

При диагностировании камней или песка в почках в рацион можно включить пиво в небольших количествах. Об этом в субботу, 30 июля, рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

«Иногда можно выпить пива, это не значит, что нужно пить его литрами, но многие урологи советуют употреблять этот напиток, поскольку он способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из почек», — сказал врач в беседе с «Газетой.Ru».

Также терапевт рекомендовал пить чистую воду и отказаться от кофе, особенно в периоды обострений мочекаменной болезни.

Помимо этого, чтобы избежать появления камней в почках, необходимо следить за питанием. В частности, отказаться от излишне соленой и жирной, еды. И хотя бы раз в год проходить полное медицинское обследование.

Ранее, 28 июля, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова напомнила, что почки выполняют функцию очистки организма, выводят лишнюю жидкость и продукты обмена веществ, поэтому не стоит перегружать их большим количеством белковой пищи.

Самыми вредными продуктами для почек врач-диетолог назвала молочные продукты, если их употреблять в большом количестве. Для поддержания здоровья почек она рекомендовала включить зелень, ягоды и овощи, богатые жидкостью.