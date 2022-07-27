Частый случай: люди с болезнями почек жалуются на замену лекарств

Больные с патологиями почек начали сталкиваться с частыми отказами в выдаче оригинальных препаратов и заменой их менее эффективными дженериками, сообщили «Известиям» в пациентской организации «Нефро-Лига». Жалобы поступают из Удмуртии, Дагестана, Крыма, Московской области, ряда других регионов. Частая смена препаратов может сказываться на терапии и состоянии здоровья больных, подчеркнули в «Нефро-Лиге». Организация обратились в Минздрав с предложением запретить необоснованные замены лекарств. В ведомстве на запрос «Известий» ответили, что использование препаратов-дженериков является стандартной медицинской практикой.

Запрет на перемены

В ряде регионов России больные с патологиями почек стали чаще сталкиваться с отказом в выдаче оригинальных препаратов, сообщил «Известиям» председатель пациентской организации «Нефро-Лига» Виталий Кауричев. Ссылаясь на их отсутствие нужных лекарств на складе, людям выписывают более дешевые дженерики, бесконтрольно заменяют лекарства одной компании на другие. В итоге больной вместо одного препарата может каждый месяц получать разные дженерики, которые отличаются по форме выпуска и дозировке, констатировали в организации.

«Это может привести к непредсказуемым результатам, особенно у пациентов после трансплантации почки», — подчеркивается в письме, которое «Нефро-Лига» 26 июля отправила в Минздрав. Организация, объединяющая больных с патологиями почек, предложила усовершенствовать обеспечение лекарствами таких пациентов.

В частности, «Нефро-Лига» предложила Минздраву установить запрет на ежемесячные замены препаратов с одним действующим веществом. В этом случае пациент сможет принимать лекарство одного производителя в течение продолжительного срока — например, года. Это, считают в организации, поможет определить его эффективность или выявить побочные эффекты.

Частый случай_1 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Кроме того, «Нефро-Лига» просит законодательно зафиксировать, что перевод больных с трансплантированными почками с препарата одного производителя на другой должен инициироваться специалистом или лечащим врачом с учетом медицинских показаний.

«Проблема лекарственного обеспечения затронула наших пациентов, находящихся на диализе, и пациентов после трансплантации, которые получают иммуносупрессивную терапию , — говорится в обращении в Минздрав. — В результате продолжительность жизни наших пациентов существенно ниже, чем в мире, учащаются повторные госпитализации и растет нагрузка на бюджет».

Замена лекарств для пациентов после трансплантации почки и сейчас проводится по решению лечащего врача, заявил «Известиям» главный внештатный специалист нефролог Минздрава России Евгений Шилов.

— Для сохранения иммуносупрессивной активности у пациентов, перенесших трансплантацию почки, нефрологи назначают необходимые препараты и наблюдают за состоянием пациента для возможной корректировки терапии в соответствии с нормативами лечения. Замена лекарственных препаратов в некоторых случаях возможна, но по решению лечащего врача-специалиста нефролога.

Дженерики не в чести

Пациенты также не могут получать препараты по «надуманным причинам», говорится в обращении «Нефро-Лиги» в Минздрав: на местах отказы или замены мотивируют, например, тем, что истек срок действия протокола врачебной комиссии.

Именно с такой проблемой столкнулась семья Антона Крутолапова из Подмосковья.

— Моему сыну Николаю 12 лет. С рождения у него хроническая почечная недостаточность. Два года назад ему трансплантировали почку. Назначили препарат с действующим веществом такролимус. Сначала он принимал препарат «Грастива» (дженерик оригинального препарата «Програф». — «Известия»), но появились побочные эффекты. Его госпитализировали, провели врачебно-контрольную комиссию (ВКК), и она предписала моему сыну принимать «Програф» , — рассказал Антон.

Частый случай_3 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По этому заключению с августа 2020 года Николай получал необходимое лекарство в Одинцовской областной больнице. В 2022 году администрация учреждения заявила, что срок действия протокола истек, и выдала «Програф» лишь до марта.

В больнице Антону сказали, что, если он хочет и дальше получать «Програф» для своего сына, необходимо предъявить новый протокол ВКК. Однако провести комиссию для продления препарата нельзя — ее созывают лишь в том случае, если у пациента есть проблемы со здоровьем. То есть консилиум соберется, если Николай будет лечиться другим препаратом и снова столкнется с побочными эффектами.

— Мы не хотим рисковать здоровьем ребенка, поэтому сейчас покупаем препарат за свои средства. Одна упаковка стоит 3–3,5 тыс. В месяц нам нужно пять упаковок, то есть выходит где-то 15 тыс. рублей, — пояснил Антон Крутолапов. — У нас не очень с финансами, иногда мы покупаем или обмениваем лекарства в специальных чатах и группах, где люди, которым уже не нужен препарат, продают его по символической цене или меняют на что-то недорогое.

Антон обратился в прокуратуру, и та увидела в действиях больницы нарушения (ответ имеется в распоряжении «Известий»). Еще в мае в адрес главного врача было внесено представление, но «Програф» для Николая получить не удается до сих пор.

«Известия» направили в Одинцовскую областную больницу запрос с просьбой разъяснить причины отказа в выдаче препарата. На момент публикации материала ответа от учреждения не последовало.

Даниил Лосев из Ижевска страдает от амилоидоза почек — тяжелого заболевания, которое отличается очаговым поражением внутренних органов в результате нарушения белкового обмена.

— Мне необходим препарат «Майфортик». Последний раз я его получал, наверное, два года назад. Затем его заменили на дженерик «Феломика», а потом и его поменяли на еще более дешевый, «Никвесел», — рассказал Даниил. — От него у меня начались проблемы со здоровьем, побочные эффекты.

Даниил сходил к нефрологу, который зафиксировал ухудшения здоровья , но в ижевской городской поликлинике №10 на выписку внимания не обратили и заявили, что никаких побочных эффектов не наблюдают.

Сейчас мужчина покупает «Майфортик» на собственные деньги. Упаковка в зависимости от аптеки стоит 4–6 тыс. рублей. Даниил также обращался в прокуратуру, однако в его случае ведомство не увидело нарушений.

«Известия» направили в ижевскую городскую поликлинику №10 запрос с просьбой разъяснить причины отказа в выдаче оригинального препарата. На момент публикации материала ответа от учреждения не последовало.

Жалобы на лекарственное обеспечение также поступали из Дагестана, Крыма, Саратовской и Тюменской областей, уточнил представитель «Нефро-Лиги» Александр Золотарев. «Известия» направили в указанные регионы запросы о наличии лекарств.

Иммуносупрессивные препараты включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), цены на них регулируются государством, пояснили «Известиям» в пресс-службе Минздрава России. «В начале 2022 года в ряде регионов наблюдался [их] временный дефицит, обусловленный различными факторами, такими как перерегистрация цен производителями, а также ажиотажный спрос по некоторым группам препаратов. По данным мониторинга, в настоящее время препараты перечня ЖНВЛП есть на складах дистрибьюторов в достаточном количестве », констатировали в Минздраве.

Замена — не всегда во вред

— Использование препаратов-дженериков на сегодняшний день является стандартной медицинской практикой, поскольку в ряде случаев по своим клиническим свойствам препараты-дженерики могут даже превосходить оригинальный препарат, — отметил Евгений Шилов.

Замена лекарств необязательно ведет к ухудшению состояния здоровья пациента, уверены и другие эксперты.

Часто больной сам не понимает, какой препарат для него подходит больше, отметила исполнительный директор Ассоциации нефрологов Наталия Кузьмина. Кроме того, в пациенткой среде есть свое лобби фармкомпаний, которые могут продвигать использование более дорогих оригинальных препаратов, притом что более дешевые дженерики не уступают им в эффективности.

Если же после смены лекарства проявились серьезные побочные эффекты, должна собираться специальная комиссия, уточнила Наталия Кузьмина.

Частый случай_4 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Если у пациента нормальные анализы и с одним препаратом, и с другим, то очень сложно обосновать, что замена была неправильной, — добавила эксперт.

Наличие же тех или иных препаратов, по ее словам, варьируется от региона к региону.

— В каком-то регионе может быть всё нормально, а где-то препарат может плохо выдаваться. Это зависит от того, как закупалось данное лекарственное средство, — пояснила исполнительный директор Ассоциации нефрологов.

Заявки на лекарственные средства на ближайший год формирует главный специалист региона, уточнила она.