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Диетолог назвала самые полезные продукты для стабильной работы почек

Врач-диетолог Русакова назвала полезные и вредные продукты для почек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Продукты растительного происхождения являются наиболее полезными для стабильной работы почек. Об этом рассказала 28 июля врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

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Эксперт отметила, что в рацион питания для поддержания здоровья почек следует включать зелень, ягоды и овощи, богатые жидкостью. При этом необходимо помнить, что рацион питания должен быть разнообразным, указала Русакова. Она посоветовала употреблять нежирные сорта рыбы и мяса в комбинации с сырыми овощами и фруктами.

«Почки выполняют функцию очистки организма, выводят лишнюю жидкость, продукты обмена веществ. Не рекомендуется перегружать почки большим количеством белковой пищи — жирными сортами мяса, рыбы в большом количестве. Они могут навредить работе почек, потому что продукты пуринового обмена, содержащиеся в белковой животной пище, тоже будут перерабатываться почками», — рассказала она в беседе с URA.RU.

Самыми вредными продуктами для почек врач-диетолог назвала молочные продукты, если их употреблять в большом количестве, а также жирную белковую продукцию.

Так, например, по словам Русаковой, творог нельзя употреблять больше 300 г в сутки. В противном случае это может оказать негативное влияние на почки.

«Также продукты, богатые аскорбиновой кислотой. Поливитаминные препараты тоже могут навредить», — добавила диетолог.

16 апреля нутрициолог Сильвия Мелендес Клингер рассказала о возможном вреде бананов для людей, у которых есть проблемы с почками. Врач пояснила, что в целом банан — это весьма полезный продукт для перекуса. Однако людям, у которых есть проблемы с почками, стоит употреблять его с особой осторожностью, так как переедание может привести к ухудшению состояния. Она отметила, что все дело в огромном количестве калия, который содержат эти фрукты.

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