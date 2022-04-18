Нутрициолог раскрыла вред бананов для людей с болезнью почек

Нутрициолог Сильвия Мелендес Клингер заявила о возможном вреде бананов для людей, у которых есть проблемы с почками. Об этом в субботу, 16 апреля, она рассказала в интервью «Медик Форум».

Врач пояснила, что в целом банан — это весьма полезный продукт для перекуса. Однако людям, у которых есть проблемы с почками, стоит употреблять его с особой осторожностью, так как переедание может привести к ухудшению состояния.

«Чрезмерное употребление бананов может негативно сказаться на здоровье людей с болезнями почек. Всё дело в огромном количестве калия, который содержат эти фрукты», — сказала специалист.

Клингер также отметила, что контроль уровня калия в крови — это основная функция почек. Если же почки ослаблены, а человек при этом употребляет в пищу богатые калием продукты, то он может таким образом перегрузить орган.

Нутрициолог также напомнила, что апельсины также обладают высоким содержанием калия, поэтому порекомендовала минимизировать употребление этого фрукта тем, у кого есть проблемы с почками.

Ранее, 29 марта, врач-нефролог АО «Медицина» Ольга Козина рассказала, что по статистике, примерно у 35% людей, страдающих теми или иными болезнями почек, весной начинается обострение заболеваний.

Она порекомендовала выпивать 2 л жидкости в день, а также избегать употребления алкоголя, только жирной, или наоборот, низкокалорийной пищи. Специалист отметила, что важную роль играют и витамины.