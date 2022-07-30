В Британии озвучили условия отказа от поддержки Украины

Жители Европы могут отказаться от поддержки Украины, если будет реализован план Еврокомиссии (ЕК) по снижению потребления газа на 15%. Об этом 29 июля заявил британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл в эфире Times Radio.

Он выразил мнение, что при таком условии европейское население начнет сомневаться в эффективности антироссийских санкций.

«Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», — отметил военный.

20 июля председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК считает вероятным полное отключение поставок российского газа. Она заявила, что Россия якобы использует газ как оружие, и Евросоюз обязан решить вопрос собственной энергобезопасности.

19 июля немецкая пресса сообщила о намерении фон дер Ляйен принудить страны Евросоюза к экономии газа в случае необходимости. Согласно ее плану действий в чрезвычайной ситуации с газом, все страны союза должны будут в добровольном порядке сократить потребление голубого топлива.

10 июля газета Bild сообщила, что в Германии начали готовиться к зиме, создавая залы для неспособных оплачивать отопление людей. Автор статьи пишет, что ранее в этих помещениях проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, они использовались в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.