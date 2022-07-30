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Впервые на видео попало убийство акулы косатками

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Фото: Discovery
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Редкие кадры убийства белой акулы стаей косаток впервые заснял Телеканал Discovery в рамках программы «Неделя акул». Об этом 27 июля сообщает The Daily Beast.

Видеоролик опубликовала биолог Элисон Таунер из Южной Африки (ЮАР). Она занимается изучением причин миграции больших белых акул. Эксперт уверена, что это один из красивейших эпизодов дикой природы, когда-либо снятых на камеру.

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«Я действительно считаю, что эти кадры станут вирусными, когда появятся в эфире», — сказала Таунер.

На записи видно, как одна из косаток всплывает на поверхность с мертвой акулой в челюстях. Примечательно, что челюсти кита сжимаются в области печени добычи.

Местом нападения на морского хищника стал залив Моссел — некогда акватория считалась местом скопления белых акул, но впоследствии стала регионом, где животное исчезло. Снятые кадры только доказывают утверждение о том, что причиной исчезновения стали косатки. Более того, на берегу были обнаружены трупы белых акул, у которых не было печени, что может свидетельствовать о нападении китов , как это показано на записи.

Ранее для телепрограммы для акул не снималось ничего подобного. На кадрах хорошо видно нападение косаток, которых также называют китами-убийцами на большую белую акулу. Эта сьемка подтверждает теорию ученых о том, что белые акулы покидают свои привычные места обитания из-за охоты на них косаток.

26 июля во Владивостоке на мысе Вятлина на молодого человека напала трехметровая акула. По словам пловца, это была акула мако. Он постоянно угрожал хищнице подводным ружьем. Благодаря этому акула на него не набросилась.

4 июля дайвер Мухаммед Самир, занимающийся изучением поведения акул, рассказал, что нападения на людей в Красном море могли произойти из-за шума лодок на побережье. 1 июля пожилая гражданка Австрии погибла после нападения акулы в водах Красного моря в районе Хургады. 3 июля в результате нападения акулы в Хургаде погибла еще одна женщина.

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