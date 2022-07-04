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Дайверы назвали возможную причину агрессии акул в Красном море

Дайверы назвали причиной агрессии акул в Красном море шум моторных лодок
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Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Norbert Probst
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Дайверы в Египте предположили, что нападения на людей в Красном море могли произойти из-за шума лодок на побережье.

Как рассказал ТАСС в понедельник, 4 июля, дайвер Мухаммед Самир, занимающийся изучением поведения акул, вероятно, тигровая акула, которая напала на туристку, просто не могла выплыть из лагуны из-за количества водного транспорта, преграждающего путь.

Он пояснил, что сейчас завершается сезон размножения тигровых акул, в этот момент они выходят на мелководье.

«Место, где произошло нападение на людей, представляет собой небольшой залив в районе отеля Tropitel Sahl Hasheesh, выезд из которого буквально заставлен туристическими лодками, катерами и яхтами...», — объяснил Самир.

Он добавил, что загнанный и заблокированный в лагуне хищник начинает проявлять агрессию и «бросаться буквально на всех», пишет RT.

1 июля пожилая гражданка Австрии погибла после нападения акулы в водах Красного моря в районе Хургады. Акула откусила женщине руку и ногу, в больнице врачи провели ей сердечно-легочную реанимацию, но гражданка Австрии скончалась. Как уточняет телеканал «360», женщина умерла от болевого шока.

Из-за случившегося район Сахль-Хашиш до бухты Макади-Бей закрыли и на три дня запретили купание, дайвинг, рыбалку и снорклинг, сообщает «Ридус».

3 июля в результате нападения акулы в Хургаде погибла еще одна женщина. Трагедия также произошла в районе курорта Сахль-Хашиш. По предварительной информации, вторая погибшая являлась гражданкой Румынии.

Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахль-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря, сообщает сайт kp.ru.

В министерстве окружающей среды Египта также сообщили, что губернатор Красного моря генерал-майор Амр Ханафи запретил любую деятельность человека в данном районе в соответствии с регламентом и правилами международного образца, которые применяются при расследовании фактов нападения акул на людей, сообщает телеканал «Звезда».

Специалисты приступили к изучению обстоятельств инцидентов с целью точно установить причины агрессивного поведения хищников, ставшие причиной гибели двух человек, сообщает Life.ru.

Ранее профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин в беседе с «Газетой.Ru» призвал туристов в египетской Хургаде быть бдительными. По его словам, прежде всего следует опасаться тигровой акулы, которая «нападает всегда, всюду и на все подряд», в том числе может делать это на малой глубине — вдоль береговой линии, пишет НСН.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», активности акул у берегов Хургады не наблюдалось на протяжении 12 лет. Последний инцидент произошел в 2010 году в Шарм-эш-Шейхе. Тогда погиб один человек, и еще четверо пострадали.

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