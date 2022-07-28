Акула напала на человека у береговой линии Владивостока

Во Владивостоке на мысе Вятлина на молодого человека напала огромная трехметровая акула. Инцидент произошел во вторник, 26 июля. Пострадавший отделался испугом.

По словам пловца, это была акула мако. Он постоянно угрожал хищнице подводным ружьем. Благодаря этому акула на него не набросилась, утверждает молодой человек. Акула сделала вокруг него два круга, а потом ушла вниз и резко начала двигаться на пловца, набирая скорость. Позже акула покинула место охоты.

Молодой человек уверен, что это была мако, поскольку у этого вида хищниц зубы больше выступают наружу. Также на ней имелись характерные шрамы на глазах вдоль жабр, по диагонали, пишет ИА PrimaMedia.

4 июля возле острова Русский, расположенного в километре от Владивостока, очевидцы засняли трехметровую акулу. Биолог Валерий Галько определил, что это один из самых опасных для человека видов акул — акула мако. Она самая быстрая и агрессивная из акул. Чаще всего во время атаки жертва мако получает сначала мощный удар от тела нападающей акулы, после того как жертва дезориентирована, в ход идут зубы.