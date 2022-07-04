Трехметровую акулу засняли в акватории Владивостока

Возле острова Русский, расположенного в километре от Владивостока, очевидцы засняли трехметровую акулу. Видео опубликовал Telegram-канал Newsbox24.tv 3 июля.

Снимавший акулу мужчина поразился ее размерам.

«Она — метра три!», — прокомментировал оператор.

Биолог Валерий Галько определил, что это один из самых опасных для человека видов акул — акула-мако. Он также дал совет, как обезопасить себя от хищника.

«Это — мако. Самая быстрая и агрессивная из акул. Чаще всего во время атаки жертва Мако получает сначала мощный удар от тела нападающей акулы, после того как жертва дезориентирована, в ход уже идут зубы. Будьте внимательны на воде, не надо заходить в воду, если у вас есть даже маленькие ранки и порезы. Для акулы этот запах крови будет сигналом к атаке. Берегите себя и своих близких», — приводит слова эксперта «Ридус».

1 июля 68-летняя гражданка Австрии Элизабет Сквайер скончалась после нападения акулы в водах Красного моря в районе Хургады. Из-за происшествия район Сахль-Хашиш до бухты Макади-Бей закрыли и на три дня запретили купание, дайвинг, рыбалку и снорклинг.

В воскресенье стало известно, что в Хургаде был зафиксирован второй случай гибели женщины от акулы. Предположительно, жертвой оказалась гражданка Румынии. Специалисты изучат обстоятельства инцидента, чтобы точно установить причины такого поведения хищника.