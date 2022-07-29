Энергетик заявил о возможности Латвии покупать газ из РФ до 2023 года

Поскольку закон, запрещающий Евросоюзу покупать российский газ , будет действовать только с 2023 года, сейчас Латвия может закупать этот ресурс из РФ. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович в пятницу, 29 июля.

Накануне глава латвийской газораспределительной компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что Рига возобновила закупки газа в России, расплачиваясь за него в евро. Он подчеркнул, что газ покупают не напрямую «Газпрома», а у другого поставщика, но это коммерческая информация и ее публично не разглашают.

Возможно, есть какая-то фирма, являющаяся промежуточным звеном по покупке Латвией голубого топлива у России, предположил Митрахович.

«Вот Литва, насколько я понимаю, прекратила покупать российский газ. А В Латвии — другая ситуация», — рассказал он.

Эксперт добавил, что есть система газопроводов, которые идут в Прибалтику и в Финляндию. Сейчас эти трубопроводы работают не на полную мощность, но, судя по всему, частичные поставки прибалтийским странам идут — по крайней мере, судя по информации про Латвию, отметил эксперт.

В страны Балтии газ на 80% поступает из России, отмечает эстонская национальная телевещательная компания ERR. В Эстонию он идет через Нарву и Вярску, в Латвию — через Лухамаа, в Литву — через Котловку. Эстония соединена с Финляндией газопроводом Balticconector.

Литва в мае 2022 года соединилась с Польшей магистральным газопроводом (GIPL). В Литве также есть свой терминал сжиженного газа и газовоз «Индепендент». GIPL соединяет газовые рынки Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии с Евросоюзом. Его общая протяженность достигает 508 км, из них 165 км находятся в Литве и 343 км в Польше.

Еврокомиссия 20 июля предложила странам ЕС поставить цель по сокращению спроса на газ на 15% с августа 2022 года по апрель 2023-го, чтобы повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок. Инициатива в изначальном варианте не встретила поддержки среди альянса: ее не поддержали Испания, Португалия, Греция, Венгрия.

26 июля главы энергетических ведомств стран Евросоюза согласовали «существенно облегченный» план сокращения потребления газа в альянсе.

Литва отказалась от энергоресурсов из РФ с 22 мая 2022 года. Минэнерго страны надеется на производство зеленой энергии.

Латвия заявила о полном отказе от российского газа с 1 января 2023 года. Поддержанные сеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.

В апреле латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не хотят покупать у России газ. Премьеры этих стран договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти дефицит голубого топлива.