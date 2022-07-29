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Delfi сообщил о закупках Латвией российского газа через посредников

Delfi: глава Latvijas gaze подтвердил закупку Латвией российского газа через посредников
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Фото: Global Look Press/Russian Look/Victor Lisitsin
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Латвийская газораспределительная компания Latvijas gāze возобновила закупки газа в России, расплачиваясь за него в евро, заявил глава компании Айгарс Калвитис, о чем портал Delfi сообщил в четверг, 28 июля.

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«Latvijas gāze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у «Газпрома», потому что не можем рассчитаться. У нас есть другой поставщик. Это коммерческая информация, мы ее публично не обсуждаем», — сказал Калвитис.

Ранее он неоднократно заверял, что в компании совершенно уверены в обеспечении клиентов газом. За последний месяц в Латвию из России было закачано примерно один тераватт-час природного газа, причем поставки увеличиваются с середины июня.

Латвия заявила о полном отказе от российского газа с 1 января 2023 года. Поддержанные Сеймом поправки к Закону об энергетике предусматривают диверсификацию маршрутов поставок природного газа и обеспечение стратегических запасов энергоносителя.

20 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что страна не собирается покупать российский газ. Это решение было принято латвийскими властями после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, подчеркнул он.

В апреле премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не желают покупать у России газ. Помимо этого, премьеры договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти стороной дефицит энергоресурса.

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