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Латвия запретила поставки газа из России с 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Сейм Латвии принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которой с 1 января 2023 года вводится запрет на поставки природного газа из России. Об этом в четверг, 14 июля, сообщил портал Delfi.

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Кроме того, утверждены правила для конкретных случаев согласования с регулирующими органами других государств ЕС способов обеспечения запрета на импорт российского газа.

Ранее, 20 мая, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна не собирается покупать российский газ. Это решение было принято латвийскими властями после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, подчеркнул он.

22 апреля премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не желают покупать у России газ. Помимо этого, премьеры договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти стороной дефицит энергоресурса.

До этого, 19 апреля, в информагентстве LETA со ссылкой на распоряжение правительства Латвии сообщили, что в стране ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов до конца 2022 года. Указывалось, что запасов нефти в Латвии хватит на 90 дней для функционирования национальной экономики.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Европы на данный момент нет альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США уже бьют рекорды.

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