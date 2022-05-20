Латвия заявила о нежелании покупать от российский газ

Латвия не собирается покупать российский газ. Такое заявление сделал 20 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Мы хотим строить газовые станции (снабжения) и воздерживаться от использования российского газа», — приводит слова латвийского дипломата портал UrduPoint.

Он подчеркнул, что это решение было принято латвийскими властями в контексте проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

После начала спецоперации по защите Донбасса представители стран Евросоюза начали утверждать о необходимости отказа от российских энергоресурсов, в частности газа.

В частности, 22 апреля премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не желают покупать у России газ. Помимо этого, премьеры договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти стороной дефицит энергоресурса.

Польша также высказала желание отказаться от российского газа 25 апреля. По словам главы газотранспортного оператора страны Gaz-System Томаша Стемпеня, это стало возможным благодаря расширению газотранспортной системы и введенной в эксплуатацию компрессорной станции в Кендзежин-Козле.

При этом отказ от российских энергоресурсов приносит Евросоюзу экономический ущерб странам Евросоюза и вызывает среди них конфликты. Так, 18 мая стало известно о том, что из-за конфликта по вопросу эмбарго на российские энергоресурсы был заблокирован шестой пакет санкций против России от Евросоюза. Экономист Мангеймского университета Том Кремс предрек Германии убытки в €500 млрд. в случае отказа от российского газа. Чешский портал iDnes прогнозирует «катаклизм» для европейской экономики из-за запрета на энергоресурсы из России.

Российские власти критически относятся к политике Евросоюза по отказу от энергоресурсов. Так, 17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

При этом Москва с уважением и поддержкой относится к странам, которые отвергают антироссийские санкции и стремятся проводить независимую политику. В частности, 6 мая зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал мужественным отказ Орбана поддержать эмбарго на энергоносители из РФ.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США уже бьют рекорды.

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