Прямой эфир
Мир
США не исключили провокации со стороны КНДР во время визита Байдена в Азию
Культура
Восстановление мемориала «Волочаевское сражение» обошлось в 24,99 млн рублей
Мир
Пентагон опроверг сведения об отправке на Украину противокорабельных ракет
Экономика
Вице-премьер Абрамченко заверила в намерении РФ продолжать экспорт продукции
Общество
Число мошенников на рынке аренды жилья в Сочи выросло на 30%
Политика
Матвиенко заявила о недопустимости сокращения соцрасходов в РФ
Мир
Блинкен назвал прекращение сопротивления Украины окончанием существования страны
Мир
Пентагон подтвердил курс на отсутствие планов отправить военных США на Украину
Экономика
В Совбезе исключили экспорт продуктов в ущерб российскому рынку
Мир
Пентагон раскрыл планы по отправке военных США в Финляндию и Швецию
Мир
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Сюжет:

Латвия заявила о нежелании покупать от российский газ

Глава МИД Латвии Ринкевич заявил нежелании покупать газ из России и стремлении развивать собственную газовую сеть
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Латвия не собирается покупать российский газ. Такое заявление сделал 20 мая министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Труба раздора: газопровод GIPL может оставить без газа Латвию и Эстонию
Заполнение будет крайне затруднено из-за высоких цен на голубое топливо в Европе

«Мы хотим строить газовые станции (снабжения) и воздерживаться от использования российского газа», — приводит слова латвийского дипломата портал UrduPoint.

Он подчеркнул, что это решение было принято латвийскими властями в контексте проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса.

После начала спецоперации по защите Донбасса представители стран Евросоюза начали утверждать о необходимости отказа от российских энергоресурсов, в частности газа.

В частности, 22 апреля премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не желают покупать у России газ. Помимо этого, премьеры договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти стороной дефицит энергоресурса.

Польша также высказала желание отказаться от российского газа 25 апреля. По словам главы газотранспортного оператора страны Gaz-System Томаша Стемпеня, это стало возможным благодаря расширению газотранспортной системы и введенной в эксплуатацию компрессорной станции в Кендзежин-Козле.

При этом отказ от российских энергоресурсов приносит Евросоюзу экономический ущерб странам Евросоюза и вызывает среди них конфликты. Так, 18 мая стало известно о том, что из-за конфликта по вопросу эмбарго на российские энергоресурсы был заблокирован шестой пакет санкций против России от Евросоюза. Экономист Мангеймского университета Том Кремс предрек Германии убытки в €500 млрд. в случае отказа от российского газа. Чешский портал iDnes прогнозирует «катаклизм» для европейской экономики из-за запрета на энергоресурсы из России.

Российские власти критически относятся к политике Евросоюза по отказу от энергоресурсов. Так, 17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

При этом Москва с уважением и поддержкой относится к странам, которые отвергают антироссийские санкции и стремятся проводить независимую политику. В частности, 6 мая зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал мужественным отказ Орбана поддержать эмбарго на энергоносители из РФ.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США уже бьют рекорды.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022