В Латвии объявили энергетический кризис из-за ситуации с нефтепродуктами

Власти Латвии ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов до конца 2022 года. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в информагентстве LETA со ссылкой на распоряжение правительства.

«Разрешается выпустить на рынок нефтепродукты из резервов, держатели запасов обязаны подготовить их к выпуску», — отмечается в распоряжении правительства страны.

За контроль в этой сфере будет отвечать государственный кризисный центр стран по энергетике. А полиция и служба государственных доходов будут следить, чтобы нефтепродукты не вывозились из страны и выдавались в соответствии с решениями государственного бюро контроля за строительством. В это госбюро смогут обращаться лицензированные розничные продавцы нефтепродуктов и поставщики критически важных услуг, чтобы получить разрешение на закупки из резервов.

По информации агентства, запасов нефти в Латвии хватит на 90 дней для функционирования национальной экономики.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак написал в авторской колонке для журнала «Энергетическая политика», что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся, считает он.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

31 марта Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, схема оплаты за газ прозрачна и понятна. Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа. В случае неисполнения платежей РФ расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Однако страны G7 и Евросоюза сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями нарушением контрактов и заявили о планах не выполнять его.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.