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В США раскритиковали Байдена за слова о состоянии экономики в стране

Зрители CNBC раскритиковали президента Байдена из-за слов о состоянии экономики США
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP
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Зрители телеканала CNBC негативно отреагировали на слава американского президента Джо Байдена о возможном наступлении рецессии в США, а также о состоянии экономики страны.

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Ранее глава Белого дома заявил, что нынешнее состояния экономики в Штатах не говорит о рецессии.

Однако 28 июля бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило о том, что во втором квартале 2022 года ВВП страны снизился на 0,9% в пересчете на год. Это значит, что экономика США идет на спад уже второй квартал подряд, так как в пересчете на год в первом квартале уменьшение составило 1,6%. Технически эти данные соответствуют наступлению рецессии,

Посвященный выступлению Байдена сюжет вызвал бурный отклик американцев в комментариях.

«Не имеет значения, звучит ли это для него как рецессия или нет. Это рецессия», — констатировал пользователь под ником Rob Base.

«Байден: «Не волнуйтесь, если будет рецессия, я просто изменю определение!» — подметила Rachel Black.

«Да, мы переживаем рецессию, ты, клоун. «Партия велела тебе не верить своим глазам и ушам. И это ее окончательный, самый важный приказ». Джордж Оруэлл, «1984», — вспомнил слова из знаменитой антиутопии K D.

«Он был прав в одном, когда сказал: «Мы не находимся в рецессии». Верно, Брэндон (прозвище Байдена — Ред.), мы в состоянии депрессии!» — отметил Mitzi Partin-Swift.

«Спасибо избирателям, которые выбрали Байдена на должность, и 31% избирателей, которые по-прежнему одобряют деятельность Байдена», — сыронизировал Rang B.

В американских СМИ также указывают на то, что ранее представители нынешней администрации США признавали, что снижающийся два квартала подряд ВВП — это рецессия.

27 июля Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 2,25–2,5% годовых. Это стало последним шагом в усилиях ФРС снизить самый высокий за 40 лет уровень инфляции в стране. В тот же день глава ФРС Джером Пауэлл, заявил, что не верит в рецессию, поскольку Центральный банк приложил максимум усилий против нее.

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