Ребенок получил ранение в результате обстрелов ВФУ в Донецке

В результате обстрела Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) один человек погиб, еще 17, в том числе ребенок, пострадали. Об этом 28 июля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате сегодняшних обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике погиб один человек и еще 17 мирных жителей получили ранения, включая ребенка 2016 года рождения», — сообщает штаб теробороны республики в своем Telegram-канале.

В штабе также призвали жителей не выходить из дома без необходимости.

6 июля штаб теробороны ДНР сообщил, что в результате обстрела ВФУ в Макеевке ДНР погиб ребенок. Также за день до этого 10-летняя девочка погибла в результате обстрела боевиками центрального Ворошиловского района Донецка.

В тот день в 15:30 мск вооруженные формирования Украины выпустили 15 снарядов калибра 155 мм по Донецку. Удар пришелся на Куйбышевский, Ворошиловский и Киевский районы города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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