ВОЗ заявила о спаде волны COVID-19 в Европе и Африке

Заболеваемость COVID-19 с 18 по 24 июля снизилась в Европе, Америке и Африке на 24%, 12% и 44% соответственно, в других регионах возросла. Чаще всего люди стали заболевать в западной части Тихого океана (на 52%). Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За минувшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией почти не изменилась, смертность среди заболевших сохранилась на том же уровне.

В целом за прошлую неделю по всему миру диагностировали более 6,6 млн новых случаев COVID-19.

Число смертей из-за ковида сильно поднялось в Восточном Средиземноморье (на 88%), в регионе западной части Тихого океана (на 19%) и в Юго-Восточной Азии (на 8%). Тем временем в Африке показатели смертности стали ниже (на 47%), как и в Европе (на 6%).

В общей сложности за неделю умерли 12,6 тыс. пациентов.

Всего за период пандемии в мире обнаружено более 567 млн случаев заражения COVID-19 и свыше 6,3 млн смертей среди инфицированных.

Днем ранее стало известно, что специалисты Роспотребнадзора выявили в РФ семь случаев подварианта ВА.2.75, получившего название «Кентавр». У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме.

19 июля глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал страны Евросоюза (ЕС) оперативно принять все меры безопасности в связи с новой волной коронавируса в Европе. Она вызвана подвариантами «Омикрон»-штамма COVID-19.

14 июля сообщалось, что на фоне появления новых вариантов коронавируса пандемия снова набирает обороты. Подвид BA.5, новейший из семейства «Омикрон», быстро распространяется по миру, увеличивая число госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии. По данным агентства Reuters, 13 июля количество новых случаев заболевания шло на подъем в 80 государствах мира.

В этот же день стало известно, что новый подвид «Омикрон»-штамма коронавируса — BA.2.75 («Кентавр») — обнаружили в Нидерландах, в северо-восточной провинции Гелдерланд. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны вернуть масочный режим из-за роста случаев COVID-19 в мире.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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