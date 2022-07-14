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В мире отреагировали на рост заболеваемости COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На фоне появления новых вариантов коронавируса пандемия снова набирает обороты. Подвид BA.5, новейший из семейства «Омикрон», быстро распространяется по миру, увеличивая число госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии.

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По данным агентства Reuters, ежедневно собирающего данные о заражениях и смертности от COVID-19 по 240 странам и территориям, 13 июля количество новых случаев заболевания шло на подъем в 80 государствах мира.

На этот раз главным возбудителем стали родственные друг другу подвиды штамма «Омикрон» — BA.4 и особенно BA.5. Впервые они были обнаружены в Южной Африке зимой. К середине июня они вытеснили в ряде регионов прежде доминировавшего «собрата» BA.2, став причиной резкого роста числа заражений и госпитализаций.

Тренд на повышение заболеваемости был отмечен в США, где, по данным Института Джонса Хопкинса, 12 июля было зарегистрировано более 185 тыс. новых заболеваний. В среднем по Европе, согласно подсчетам британской Financial Times, за прошлую неделю число госпитализаций с COVID-19 выросло на 20%.

С призывом к правительствам незамедлительно организовать кампанию по вакцинированию второй бустерной прививкой всех лиц старше 60 лет и других уязвимых групп населения обратился Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам.

13 июля ВОЗ призвала все страны вернуть масочный режим. В России несколько регионов вновь рекомендовали своим жителям носить маски в людных местах.

«В среднесрочной перспективе будет оказываться давление на внедрение следующей программы вакцинации в рамках подготовки к осенней волне, которая, по мнению большинства экспертов, будет более масштабной, чем нынешняя», — рассказал «Известиям» профессор Института неврологии Куин-Сквер университетского колледжа Лондона Карл Фристон.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Стало волнительно: почему заболеваемость COVID-19 в мире снова растет»

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