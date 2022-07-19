ВОЗ призвала принять меры в связи с новой волной COVID-19 в Европе

В Европе зафиксирована новая волна коронавируса, которая вызвана подвариантами «Омикрон»-штамма COVID-19. Сообщая об этом 19 июля, глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге призвал страны Евросоюза (ЕС) оперативно принять все меры безопасности.

В частности, Клюге вновь напомнил о вакцинации и необходимости носить маски.

«На этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта «Омикрон», в частности BA.2 и BA.5. Причем каждая доминирующая из них демонстрирует явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами», — указано в заявлении Клюге.

Глава Европейского бюро ВОЗ предупредил, что дожидаться осени, чтобы действовать, будет слишком поздно, так как коронавирус начнет распространяться интенсивнее по мере приближения холодов.

В последние шесть недель, указали в организации, число новых случаев COVID-19 в Европейском регионе утроилось, а на прошлой неделе было зарегистрировано около 3 млн новых случаев, что составляет почти половину от всех новых заражений в мире.

Ранее во вторник стало известно, что специалисты Роспотребнадзора выявили пять случаев подварианта ВА.2.75, получившего название «Кентавр», штамма коронавируса «Омикрон» в Москве. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме.

14 июля сообщалось, что на фоне появления новых вариантов коронавируса пандемия снова набирает обороты. Подвид BA.5, новейший из семейства «Омикрон», быстро распространяется по миру, увеличивая число госпитализаций, в том числе в отделения интенсивной терапии. По данным агентства Reuters, 13 июля количество новых случаев заболевания шло на подъем в 80 государствах мира.

13 июля стало известно, что новый подвид «Омикрон»-штамма коронавируса — BA.2.75 («Кентавр») — обнаружили в Нидерландах, в северо-восточной провинции Гелдерланд.

Ранее в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны вернуть масочный режим из-за роста случаев COVID-19 в мире.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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