Белый дом оценил предположение о заражении Байдена коронавирусом из-за сауидитов

Предположение о том, что власти Саудовской Аравии могут быть причастны к заражению президента США Джо Байдена коронавирусом, смехотворно. Об этом заявил в среду, 27 июля, на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Это [подозрение] ничем не подкреплено. И к этому следует относиться как к смехотворной идее, чем это и является», — сказал Кирби.

21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5 градуса, однако с того момента она нормализовалась. Уточнялось, что пульс, кровяное давление, частота дыхания и уровень насыщенности кислородом остаются в норме.

23 июля координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа заявил, что глава государства чувствует себя лучше. По словам врача, ночью Байден хорошо поспал, а утром полностью съел свой завтрак и даже показал ему свою тарелку. В тот же день стало известно, что президент охрип. На дистанционном совещании по экономическим вопросам он говорил немного глухим голосом и кашлял.

27 июля лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что глава Белого дома получил два отрицательных результата теста на COVID-19. По решению врача с учетом отрицательного теста на вирус Байден «прекращает меры строгой изоляции», однако продолжит носить маску в присутствии других людей для их защиты.