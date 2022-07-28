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Приветствующий военных РФ Алеша приехал в Санкт-Петербург

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Алеша Павличенко из приграничного села Белгородской области, известный тем, что он встречал направляющихся в зону спецоперации солдат, посетил с семьей Санкт-Петербург. Приключение 8-летнему патриоту организовал Петербургский тракторный завод (ПТЗ).

Мальчик побывал со старшим братом Сашей, мамой и бабушкой в Музее военной техники, посмотрел на выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости и прокатился на тракторе, выпускаемом ПТЗ. Для семьи также провели экскурсию по тракторному заводу.

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Алеша рассказал сотрудникам ПТЗ, что мечтает стать военным, а его 11-летний брат поделился, что мечтает быть конструктором и химиком.

13 июня граффити с изображением мальчика Алеши, встречающего российскую военную технику, появилось на одной из набережных Донецка появилось. Ребенка изобразили на фоне российского флага.

В конце мая кондитерская фабрика в Белгородской области выпустила шоколад «Алешка» в честь первоклассника, который несколько недель встречает у дороги российскую армию, следующую в район проведения спецоперации по защите Донбасса. Первая партия шоколада была отправлена раненым военным в госпитали, а также тем, кто находится на передовой. В продаже кондитерское изделие не появится.

По словам мальчика, он встречает российских военных, чтобы осчастливить их. Сначала ребенок надевал форму, подаренную мамой, и бежал на дорогу с флагом. Теперь у него есть и шлемофон, который он получил в подарок от одного из проезжавших мимо танкистов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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