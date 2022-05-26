Кондитеры выпустили шоколад «Алешка» в честь встречающего военных мальчика

Кондитерская фабрика в Белгородской области выпустила шоколад «Алешка» в честь первоклассника, который на протяжении нескольких недель встречает у дороги российскую армию, следующую в район проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом 25 мая рассказал в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

«Так хотелось поделиться этим теплом с военными. Поэтому договорились с нашей кондитерской фабрикой и выпустили шоколад «Алешка», — рассказал Гладков.

Как уточнил губернатор региона, самые важные опознавательные знаки на обертке — шлемофон, воинское приветствие и сирень.

Первая партия шоколада была отправлена раненым военным в госпитали, а также тем, кто находится на передовой, рассказал Гладков. Также получил сладость и сам мальчик.

Отмечается, что в магазинах шоколад продаваться не будет.

18 мая сообщалось, что для первоклассника Алеши, который каждый день приветствует проезжающие мимо колонны участников спецоперации, сотрудники МВД устроили экскурсию. Они рассказали, как учатся профессии полицейского. Кроме того, мальчику вручили специально сшитую для него форму, фуражки офицеров МВД и погоны, а также полицейский автомобиль на радиоуправлении.

По словам мальчика, он встречает российских военных, чтобы осчастливить их. Сначала мальчик надевал форму, подаренную мамой. В начале он бежал на дорогу с флагом, но теперь у него есть и шлемофон, который он получил в подарок от одного из проезжавших мимо танкистов.

12 мая Министерство обороны России в своем Telegram-канале поблагодарило мальчика Лешу из Белгорода, который каждый день провожает российскую технику.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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