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Минобороны РФ поблагодарило мальчика Лешу из Белгорода за поддержку ВС РФ

Минобороны поблагодарило мальчика Лешу из Белгорода, который каждый день провожает российскую технику
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство обороны России в своем Telegram-канале 12 мая поблагодарило мальчика Лешу из Белгорода, который каждый день провожает российскую технику.

Журналистам «Известий» удалось разыскать восьмилетнего жителя Белгородской области, который прославился тем, что на протяжении двух недель приветствует российских военных, которые проезжают мимо его поселка.

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По словам мальчика, он встречает российских военных, чтобы осчастливить их.

«Чтобы военным было хорошо, потому что они же далеко от дома, им грустно. Я их делаю счастливыми», — поделился Леша.

Каждый день мальчик надевает форму, подаренную мамой. В начале он бежал на дорогу с флагом, но теперь у него есть и шлемофон, который он получил в подарок от одного из проезжавших мимо танкистов.

Ранее в этот день сообщалось, что жители Сахалина передали письма и подарки военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне спецоперации по защите Донбасса. В посылках — сладости, теплые носки, вещи первой необходимости и рисунки от школьников.

Все собранные коробки увезут на военный аэродром, где их загрузят в самолет, который отправится прямиком к российским военнослужащим.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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