Жители Сахалина передали посылки и письма участникам спецоперации в Донбассе

Жители Сахалина передали письма и подарки военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне спецоперации по защите Донбасса.

В посылках — сладости, теплые носки, вещи первой необходимости и рисунки от школьников.

«Мы хотели подарить им тепло, <...> радости домашней, домашнюю обстановку», — рассказала руководитель Национально-культурной автономии татар Сахалинской области Закия Валитова.

Все собранные коробки увезут на военный аэродром, где их загрузят в самолет, который отправится прямиком к российским военнослужащим.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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