Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров прибыл из Эфиопии в Ташкент
Мир
Госдеп рассказал об изучении возможности признать РФ спонсором терроризма
Экономика
В немецком Рюгене призвали власти ФРГ задействовать «Северный поток — 2»
Мир
США перебросили истребители пятого поколения с Аляски в Польшу
Экономика
Siemens вернет другие турбины для «Северного потока» при их обслуживании в Канаде
Мир
США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
Мир
Украинские боевики группировки «Кракен» заняли больницу в Харькове
Экономика
ФРС США повысила процентную ставку до 2,25–2,5%
Мир
Франция зимой может поделиться с Германией 2% газа
Мир
На Украине допустили нанесение ударов по объектам на территории России
Общество
В Новосибирском зоопарке на свет появились шесть котят краснокнижного манула
Мир
В Британии ожидают роста цен на электричество почти вдвое к 2023 году

США рассказали о риторике Байдена в вопросе возвращения Уилана и Грайнер

0
Фото: TASS/EPA/YURI KOCHETKOV
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден готов к «экстраординарным шагам» в рамках возвращения удерживаемых в России Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом в среду, 27 июля, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Необязательно, что это будет передача исключительно Пола Уилана»
Адвокат Бута и Ярошенко Алексей Тарасов — об обмене заключенными с США и сроках процесса

«Президент и его команда готовы на экстраординарные шаги для возвращения домой наших людей. Мы это уже продемонстрировали в случае с Тревором Ридом. Это то, что мы делаем прямо сейчас, это активно происходит сейчас», — указал он в ходе брифинга в Белом доме.

Кирби отказался раскрывать детали предложения российской стороны по обмену американцев на обвиняемого в торговле оружием и заключенного в США Виктора Бута. Как уточнил Кирби, соответствующая мера направлена на увеличение шансов сделки на успех.

Кирби добавил, что обсуждение темы обмена заключенными не предполагает контактов РФ и США на высшем уровне

В этот же день стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен на днях провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудить судьбу американских граждан, арестованных в России.

В Общественной наблюдательной комиссии Московской области 12 мая рассказали, что российского гражданина Виктора Бута, который в 2008 году в США был осужден на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием, могут обменять на американскую баскетболистку.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 31-летнюю американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. 7 июля прокуратура закончила представлять доказательства по делу спортсменки. Как сообщил в тот день корреспондент «Известий» из зала суда, она полностью признала свою вину.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 6 июля заявила, что власти США работают над тем, чтобы добиться освобождения Грайнер и других задержанных в России американцев.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022