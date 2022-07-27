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Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в РФ
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Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в РФ

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Фото: РИА Новости/Игорь Самойлов
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Американский производитель подъемного оборудования объявил о достижении соглашения с российской компанией Ice Development о продаже ей своего бизнеса в РФ. Об этом сообщается в среду, 27 июля, на официальном сайте организации.

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«Мы пришли к выводу, что владение Otis нашим бизнесом в России больше не является устойчивым, и мы заключили соглашение с Ice Development о продаже 100% нашей доли в российском бизнесе Otis», — заявили в компании.

Причинами, по словам организации, стали продолжающийся кризис и гуманитарная трагедия в Восточной Европе, связанные с проведением Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Там также добавили, что Ice Development планирует возобновить полное производство на фабрике Otis в Санкт-Петербурге уже под новым названием.

28 июня производитель лифтов и эскалаторов Kone принял решение о передаче своего российского подразделения (АО «КОНЕ Лифтс») его топ-менеджерам и о последующем прекращении деятельности KONE в России.

Весной о приостановке деятельности в РФ заявила большая «лифтовая четверка»: Otis (США), Schindler (Германия), Thyssen (Германия), Kone (Финляндия). Продукция этих компаний была наиболее популярна в РФ среди по сравнению с другими зарубежными предложениями.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.

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