Производитель лифтов KONE продаст бизнес в РФ локальному менеджменту

Кпорация KONE, мировой лидер в области производства лифтов и эскалаторов, приняла решение о передаче своего российского подразделения (АО «КОНЕ Лифтс») его топ-менеджерам и о последующем прекращении деятельности KONE в России.

Соответствующее соглашение между корпорацией KONE и будущими владельцами подписано 28 июня 2022 года. Структура и стоимость сделки не разглашаются, предполагается, что она будет закрыта в IV квартале 2022 года после необходимого одобрения российскими регулирующими органами. Владельцами новой компании станут топ-менеджеры АО «КОНЕ Лифтс» генеральный директор Алексей Самкович, финансовый директор Вероника Меркулова и руководитель юридического департамента Елена Эпп.

Компания будет осуществлять все необходимые мероприятия в рамках технического обслуживания эксплуатируемых в России лифтов и эскалаторов и продолжит выполнять обязательства по гарантийному обслуживанию оборудования. Несмотря на смену собственника, компания завершит все открытые проекты в стадии исполнения – работы будут завершены и оборудование будет передано клиентам.

После того, как сделка будет закрыта, корпорация и бренд KONE покинут российский рынок, компания начнет функционировать самостоятельно и под другим названием. Возобновление поставок лифтов и эскалаторов KONE в Россию не планируется, однако для того, чтобы удовлетворить спрос на электроподъемное оборудование, компания сможет в дальнейшем изучить возможности для поставок продукции других производителей.

«KONE присутствует на российском рынке с 1935 года, это по-настоящему длительная и успешная история, и решение об уходе было непростым. К сожалению, текущая ситуация вынудила корпорацию принять такое решение. Тем не менее, уверен, что наша компания под управлением российского менеджмента сможет функционировать устойчиво и эффективно. Смена владельцев компании не окажет влияния на текущих клиентов: перезаключать действующие контракты по техническому обслуживанию не требуется, обслуживание оборудования и исполнение договорных обязательств продолжится в необходимом объеме с сохранением действующих методов и технологий», - подчеркнул Алексей Самкович.